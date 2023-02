All’Europa serve più coraggio per rispondere all’Ira americana

Leggi su formiche

(Di giovedì 2 febbraio 2023) L’Unione europea ha annunciato un Green Deal Industrial Plan perai 369 miliardi di dollari di incentivi previsti dall’Inflation Reduction Act (Ira) e destinati ad investimenti verdi e alla sicurezza energetica degli Stati Uniti. Una risposta che non sembra pienamente adeguata e soprattutto di rapida attuazione. Nel merito specifico della rispostapotremmo parafrasare una vecchia battuta di Fortebraccio, “si aprì la porta e non entrò nessuno: era l’Unione europea”. Bisogna infatti capire che siamo di fronte al più grande piano contro il cambiamento climatico mai realizzato negli Usa, per di più caratterizzato da una chiara impronta protezionistica. In un colpo solo gli Stati Uniti hanno messo in chiaro due punti fondamentali: l’importanza strategica della transizione energetica e la scelta di perseguire il raggiungimento degli ...