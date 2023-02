Sulinfortunio del centrocampista francese è intervenuto l'allenatore della Juventus MassimilianoIn porta nuova chance per Maximiano, in panchina Milinkovic - Savic e ilacquisto Pellegrini. .... LAZIO : Maximiano; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Vecino, Cataldi, Luis Alberto; ...

Allegri e il nuovo stop di Pogba: "Rassegnati Pensavamo un'altra cosa" Corriere dello Sport

'PogBasta': nuovo stop, anche Allegri infastidito e 'la Juve riflette sul futuro' ilBianconero

Juventus, nuovo stop per Pogba: ed ora Allegri e la società si ... Footballnews24.it

Juventus, Allegri: "Pogba si è fermato di nuovo. Vlahovic titolare" DAZN

Juventus-Lazio, Allegri: “Nuovo infortunio per Pogba” • TAG24 Tag24

Queste le parole dell'allenatore bianconero ai microfoni di Mediaset prima della partita di Coppa Italia contro la Lazio. "Rassegnazione per la stagione di Pogba Non deve essercene. Ci dispiace ..."Non ci deve essere rassegnazione" Già scaldatosi durante buona parte della ripresa, e poi non entrato in campo, nella sfortunata gara casalinga contro il Monza, Paul Pogba aspettava con ansia ...