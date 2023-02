(Di giovedì 2 febbraio 2023) E' stata decisamente una partita maledetta, quella di ieri, a Montpellier, per Kylian. Una gara durata appena 20', abbastanza per sbagliare due rigori e soprattutto uscire per infortunio. Al ...

E' stata decisamente una partita maledetta, quella di ieri, a Montpellier, per Kylian Mbappé. Una gara durata appena 20', abbastanza per sbagliare due rigori e soprattutto uscire per infortunio. Al ...... sia con quelli del tifo organizzato per far rientrare, almeno sulla carta, l''climatico' ... IL PRECEDENTE PERISIC - La promessa di Skriniar, una volta chee Inter non hanno trovato l'...

Allarme Psg: Mbappé out tre settimane. Salta l'andata contro il Bayern La Gazzetta dello Sport

Inter, Skriniar invoca il precedente Perisic: curva e spogliatoio lo ... Calciomercato.com

Inter, Skriniar annuncia: "Ho firmato con il Psg" Corriere dello Sport

E ora che Skriniar ci aspetta Inter News 24

Montpellier-Psg, le quote e il pronostico del match Tuttosport

E' stata decisamente una partita maledetta, quella di ieri, a Montpellier, per Kylian Mbappé. Una gara durata appena 20', abbastanza per sbagliare due rigori e soprattutto uscire per infortunio. Al ...Lo psicodramma vissuto dai tifosi dell'Inter a causa della pessima gestione delle pratiche del rinnovo di Milan Skriniar potrebbe ripetersi.