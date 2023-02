Alla scoperta del duo “Odi et amo”

(Di giovedì 2 febbraio 2023) LECCE – Carla Petrachi, pianista e cantante, e Andrea Luperto, batterista e percussionista, sono due musicisti che da anni, con il progetto “Odi et amo”, calcano le scene con energia, passione e poesia. Il nome, di ispirazione Catulliana, racchiude in sé le schermaglie amorose e musicali del duo, marito e moglie nella vita reale, divertenti L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Enzo Cianci, una vita da pioniere Gianni Maisto, original soundtrack: “Risuonando” Anna La Croce, talento della voce Luciano Rock ci porta “casa del rock”di Nakis Joe pubblica “Contrabbasso ambient – Bass new day”: l’intervista

Secondo molti ricercatori, sarebbe un azzardo definirlo un primo passo verso ladi un ... e che funziona grazieconversione di materia in energia . Nel mondo narrativo di Star Trek, il ...'Tutti devoti tutti, cittadini viva Sant'Agata' Percorsodella fede, dell'arte e delle tradizioni legateSanta Patrona di Catania; l'itinerario, proposto in particolare alle scuole ...

Viaggio dentro la cisterna nel sottosuolo di Genova, alla scoperta di 800 anni di storia Repubblica TV

Simone Bonavita, alla scoperta del nuovo talento preso dal Napoli AreaNapoli.it

Alla scoperta dell’ex manicomio LA NAZIONE

Alla scoperta di Buenos Aires con Jorge Luis Borges varesenews.it

Alla scoperta di Buenos Aires - VareseNews - Foto varesenews.it

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...Nella prima, dopo aver mandato a rotoli la sua carriera e interrotto la sua storia d'amore, Camille deve capire come rimettere insieme i pezzi mentre Tye pensa al futuro, Quinn compie un viaggio alla ...