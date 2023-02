Alfredo | uno di noi Alla Sapienza la creazione del martire Cospito è da manuale

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Di tutto s'è parlato fuorché dei suoi delitti (se non per minimizzarli). Sugli striscioni poi si legge: “Contro il 41 bis, l’ergastolo e l’ostatività”. Ma il punto è l'uso del nome proprio dell'anarchico

...il 41bis per tutti perché èstrumento che toglie le libertà fondamentali, ho visto mafiosi che sono anziani e malati, persone non più pericolose". E' questo, in sostanza, il pensiero che...di quei capitani che magari ha pure meno talento dei campioni della squadra, ma ha una solidità mentale, un'efficienza tattica e una forza d'animo non comuni. E soprattutto, senza secondi fini, ...

