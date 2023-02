Alfredo Cospito | il caso entra nelle università | occupata la facoltà di Lettere della Sapienza

(Di giovedì 2 febbraio 2023) “Al fianco di, contro il 41 bis”. Con questo striscione esposto sulla facciatadidi Roma, gli studenti hanno annunciato l’occupazione. Al termine dell’assemblea in solidarietà con, l’anarchico detenuto al 41 bis e in scioperofame da oltre 100 giorni, le sigle Osa e Cambiare Rotta hanno dato il là all’occupazione. “Tutti e tutte libere”, il coro degli studenti. “Abbiamo preso questa decisione in solidarietà cone rimarremo qui fino al corteo di sabato”, annunciano gli universitari dial termine dell’assemblea. E avvisano: “L’udienza in Cassazione è stata anticipata al 24 ...

Nessun passo indietro. Mano ferma e toni duri da parte di Giorgia Meloni nel commentare la vicenda di, anarchico detenuto al carcere di Opera a Milano e in sciopero della fame da oltre 100 giorni per protestare contro il 41 bis. Il presidente del Consiglio è stato ospite della puntata ...È questa la considerazione che spinge la presidente del Consiglio a rompere il silenzio sul caso di, l'anarchico detenuto al 41 bis in sciopero della fame da oltre cento giorni per ...

Occupata la facoltà di Lettere alla Sapienza in solidarietà con Alfredo Cospito, l’anarchico in carcere al 41 bis, da 106 giorni in sciopero della fame."L'udienza in Cassazione è stata anticipata al 24 febbraio ma Cospito potrebbe morire prima. Se Alfredo morirà la lotta continuerà e sarà ancora più determinata". Lo ha detto uno dei componenti ...