Alessandro Cattelan prende in giro Diaco | “Niente parolacce in Rai!”

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Negli ultimi giorni sui social tutti parlano della ramanzina che Pierluigiha fatto ad una signora colpevole di aver pronunciato ‘una parolaccia’ a Bella Ma‘. E ieri sera è arrivata la prima divertente presa infirmata. La puntata di ieri di Stasera C’èsi è aperta con il rapper Mike Lennon che ha detto ‘caz**rola’. Il conduttore ha subito fatto una simpatica imitazione died ha bacchettato Mike. Per tutta l’intro della puntataha emulato il collega nelle vesti di moralizzatore televisivo (ma almeno in questo caso è scappata una risata). “scusa” sarà il mio prossimo mood #StaseraCepic.twitter.com/qfqDzkMGJA — Mi ...

Nuova settimana in compagnia die del suo late show in onda dal martedì al giovedì in seconda serata su Rai 2.

Nuova settimana in compagnia del late show di Rai2 "Stasera c'è Cattelan". Ospiti della puntata di martedì 31 gennaio alle 23:30, il rapper Guè e l'attore di "Doc", "La porta rossa" e "Che Dio ci aiut. Nella puntata di martedì 31 gennaio, in onda alle 23.30, Cattelan ha accolto in studio l'attore Pierpaolo Spollon, protagonista di «Che Dio ci Aiuti",, "Doc" e "Blanca".