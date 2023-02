Era infatti il marzo del 2021 quando il pensionato attraversava unanon distante dal centro ... Quest'ultimo era inoltre stato rinviato a giudizio, perchè in unmomento c'era il sospetto che ...... dal suo profilo, aveva creato una cerchia ristretta di follower cui aveva inviato,nel ... Ilprovvedimento nei confronti del professore è stato preso direttamente dalla Curia di Latina, ...

Taglio del nastro al bar Alterno in via Primo Maggio Nuova gestione per il locale All’inaugurazione presenti il sindaco, vice e Confesercenti LA NAZIONE

Prende il via a Secondigliano il primo servizio di portierato pubblico Comune di Napoli

Al via il primo censimento del "Mandarino flegreo" - Ildenaro.it Il Denaro

Alla Sapienza di Roma al via primo master su Lobbying & Advocacy Libero Tv

Bollette, sforbiciata sui prezzi. Giorgetti: Via al primo calo vicino al 40% Affaritaliani.it

Il voto è avvenuto per alzata di mano in plenaria nell’Aula di Bruxelles. La commissione giuridica aveva votato all’unanimità il parere per togliere l’immunità. I due sono coinvolti nello scandalo Ue ...anche se ci vorrà un po’ di tempo prima che la nuova banconota sia progettata e stampata. «È una grande vittoria per il popolo delle Prime Nazioni che ha combattuto per decolonizzare questo Paese», ha ...