Ajax | ufficiale | Heitinga confermato sulla panchina

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Dopo l’esonero di Alfred Schreuder, l’aveva nominato ad interim i tecnico Johned oggi ha deciso di confermarlo Dopo l’esonero di Alfred Schreuder, l’aveva nominato ad interim i tecnico Johned oggi ha deciso di confermarlo fino al termine della stagione in corso. COMUNICATO – L’e Johnhanno concordato che il 39enne ex calciatore rimanga capo allenatore dell’1 per il resto della stagione. Dwight Lodeweges è stato nominato vice allenatore nello staff tecnico di, con effetto immediato. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Commenta per primo John Heitinga resterà alla guida dell'per il resto della stagione, lo comunica ufficialmente il club olandese....(agosto) del 2019 proprio quando De Ligt è sbarcato a Torino dall'(luglio). I due, però, si erano affrontati la scorsa estate: il 24 luglio 2022, 48 ore dopo il trasferimentodi De ...

Ajax, UFFICIALE: ecco la scelta sull'allenatore | Mercato ... Calciomercato.com

UFFICIALE Ajax, Heitinga sarà l'allenatore fino al termine della ... Sportitalia

UFFICIALE: Ajax, il danese Jensen saluta i lancieri ma non l'Eredivisie. Va all'Utrecht TUTTO mercato WEB

UFFICIALE: Ajax, esonerato Alfred Schreuder: "Troppi punti persi e nessuna crescita" TUTTO mercato WEB

Ajax, UFFICIALE il ribaltone in panchina: ecco a chi sarà affidata la ... Calciomercato.com

John Heitinga resterà alla guida dell'Ajax per il resto della stagione, lo comunica ufficialmente il club olandese. Ajax and @JohnHeitinga have agreed on remaining head coach of Ajax 1 for the rest of ...Il Venezia FC comunica l’acquisizione a titolo definitivo dell’attaccante olandese Daishawn Redan, 21 anni, in arrivo dall’Hertha.