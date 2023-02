Ajax | Heitinga guiderà la squadra fino a giugno

(Di giovedì 2 febbraio 2023) L’ha confermato l’ex nazionale olandese Johncome allenatore dopo aver licenziato Alfred Schreuder la scorsa settimana. Il 39enneè cresciuto nell’accademia giovanile dell’, in carriera ha giocato per Atletico Madrid, Everton, Fulham e Hertha Berlino. Da inizio stagione è l’allenatore della formazione dello Young, la secondadel club. L’ha annunciato chesarà l’allenatore “almeno” per il resto della stagione, dopo essere stato nominato ad interim lo scorso fine settimana quando l’ha concluso la sua striscia senza vittorie di sette partite battendo l’Excelsior Rotterdam e portandosi al quarto posto in Eredivisie. SportFace.

