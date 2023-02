Agricoltura | start-up e imprese | l’Ismea compra la terra ai giovani

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Arriva “Generazione”, la nuova misura delperre i terreni ai.Con questo nuovo strumento fondiario l’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare finanzia fino al 100% del prezzo di acquisto dei terreni. La misura è dedicata a chi intende ampliare la superficie della propria azienda agricola, o avviare un’iniziativa imprenditoriale in, in qualità di capo azienda. Il portale per la presentazione delle domande è aperto: le domande seguiranno l’ordine cronologico di arrivo fino a esaurimento delle risorse pari a 60 milioni. Tra le novità, rispetto al passato, sono previsti distinti massimali di intervento finanziario e agevolazioni a seconda che il giovane sia già imprenditore agricolo oupper con esperienza o con titolo. La durata ...

Il cambiamento climatico con il moltiplicarsi degli eventi estremi ha provocato nel 2022 danni in agricoltura

L’iniziativa, finanziata dalla Regione Siciliana con i fondi FSE PON Inclusione 2014/2020 (Progetto PIU SUPREME), ha preso vita nella zona industriale di Catania ...Nel mondo ci sono circa 1.200 startup agricole, che vogliono portare la rivoluzione digitale nelle campagne. Trombetta (Sfera Agricola) ad Huffpost: ...