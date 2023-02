Agguato ad Alatri | svolta nelle indagini | due persone in caserma

Sono andati avanti fino a notte fonda gli interrogatori nei confronti delle due persone che si sono presentate ai carabinieri diin merito all'indagine sull'avvenuto lunedì sera nel centro cittadino e costato la vita al 19enne Thomas Bricca. Secondo quanto si apprende da fonti investigative, non sarebbe stato ...Non è detto si tratti di una svolta quella nel caso di Thomas Bricca , il 19enne colpito in unlunedì scorso ade ormai clinicamente morto. Due persone si sono presentate in caserma dai carabinieri per essere ascoltate . Si tratterebbe di due fratelli, originari di Frosinone , il ...

L'agguato ad Alatri, c'è la svolta. Due persone in caserma - Cronaca Agenzia ANSA

Agguato ad Alatri, Thomas Bricca clinicamente morto | Due persone sentite dai carabinieri TGCOM

Sparatoria Alatri, quattro i sospettati per l'agguato a Thomas Bricca Corriere Roma

Il caso di Alatri verso la svolta. Due fratelli si presentano in caserma ilGiornale.it

I sospettati coinvolti nella morte di Thomas Bricca ad Alatri AGI - Agenzia Italia

Dopo l'interrogatorio di 5 persone avvenuto la scrosa notte, le indagini si allargano sulla famiglia criminale che da tempo ha messo radici nel frusinate ...Ispezionate cantine, sottoscala, appartamenti. Ad Alatri, nella piazza dove è avvenuto l'agguato, i carabinieri della Scientifica hanno concluso i rilievi in particolare sulle inferriate che si ...