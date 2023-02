Ag Kiwior | 'La Juve lo voleva | ma sapete tutti cosa è successo Milan e Napoli'

... al verificarsi di alcune condizioni, lo riscatterà dallaper 33. Al fascino delle inglesi hanno ceduto pure i difensori Viña (dalla Roma al Bournemouth) e, che ha portato nelle ...Operazioni concluse anche con la Serie A come è il caso di, passato dallo Spezia all'Arsenal capolista in Premier League per venticinque milioni di euro. Ma l'asse Italia - Inghilterra ...

Juve, l'agente di Kiwior: "Ecco perché è saltata la trattativa" Corriere dello Sport

Kiwior, l'agente: «La Juve lo voleva, ecco perchè è sfumato tutto» Juventus News 24

L'agente di Kiwior: 'La Juve lo voleva. Per questo l'affare è saltato' ilBianconero

Juventus, parla l'agente di Kiwior: "Sapete cosa sia successo ai ... TuttoJuve24.it

Coppa Italia Juve-Lazio, dove vederla in tv e in streaming Corriere dello Sport

Per la Juve invece sapete tutti quello che è successo...". Il procuratore ha rimandato al caso plusvalenze che, quindi, non ha permesso al club bianconero di portare avanti i discorsi con lo Spezia ...Sasha Baranov, procuratore di Jakub Kiwior, ha parlato del perché il suo assistito non si sia trasferito alla Juventus ...