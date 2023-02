AEW | Jade Cargill fa 50! Incredibile traguardo raggiunto e TBS Title ancora saldamente alla vita

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Oltre un anno va la AEW introduceva un titolo secondario per la divisione femminile, il TBS Championship che dal 5 gennaio 2022 appartiene a, prima e unica vincitrice della cintura. Una runquella della campionessa, imbattuta dal suo esordio in AEW e giunta stanottecinquantesima vittoria in singolo con 0 sconfitte all’attivo. 50 and counting… Avversaria distanotte è stata una delle sue ex Baddie, Red Velvet che negli ultimi mesi si è distaccata dal gruppo consumando l’addio ad inizio anno quando ha lasciatosola sul ring durante un tag team match. Buona la prova offerta dsfidante che è partita subito all’attacco e ha impensierito la campionessa in alcune fasi dell’incontro. Come sempre ...

Orange Cassidy, Bryan Danielson, MJF, Sting eCargill sono stati rivelati come parte del roster di gioco, composto da oltre 50 lottatori. Sviluppato da YUKE's Co., Ltd.,Fight Forever è in ...World Trios Championship: Death Triangle (C) battono The Elite Dopo la controversa sospensione ... TBS Championship:Cargill (C) batte Nyla Rose Rimane ancora imbattutaCargill con ben 42 ...

Jade Cargill defeated Red Velvet to retain the TBS Championship and clinch her fiftieth win. Velvet delivered a valiant effort, but an inadvertent distraction from Kiera Logan, who attacked Leila Grey ...On the road to AEW Revolution, Darby Allin looked to continue his streak of successful TNT Championship defenses by besting the man he defeated for the ...