AEW Dynamite 01 02 2023 Wardlow is back

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Un caloroso saluto ai lettori di ZW, come sempre siamo super carichi per un nuovo episodio di. In questo episodio c’è tanta carne al fuoco infatti avremo lo scontro fra Moxley e Page e ancora Samoa Joe che cercherà di riprendersi il TNT Title. Ma non perdiamo altro tempo e immergiamoci immediatamente nello show. Jon Moxley vs Hangman Adam Page (4,5 / 5) Non si parte forte, ma fortissimo con questo match che apre la puntata. Visti i nomi coinvolti non ci si poteva aspettare altro che un grande spettacolo e la spinta del pubblico di casa per Mox si fa sentire eccome. I due non si risparmiano per niente e Page riesce a far sanguinare Moxley ma nonostante le sue migliori mosse, tra le quali il suo Buckshot Lariat, il cowboy non riesce a strappare il conto di 3. A farlo è però Mox con un roll-up dopo un match veramente duro e combattuto. I due ...

