Acqua pubblica | comitati e sindaci a confronto nell’Agorà di Roccapiemonte

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiSabato 4 febbraio torna l’Agorà dell’, la manifestazione, giunta alla quarta edizione, sorta per iniziativa deiterritoriali per l’insieme alla Rete dei Comuni del Sarnese Vesuviano. Appuntamento a, luogo simbolico della resistenza alla privatizzazione dell’, alle ore 10 nelle sale dello storico Palazzo Marciani in Piazza G. Polichetti. Unaperto a cittadini, attivisti dei, associazioni,e amministratori locali, ma soprattutto un utile momento d’informazione per condividere esperienze e tracciare un nuovo cammino comune nell’impegno per i beni comuni. A introdurre i lavori Carmine Pagano, sindaco di, ...