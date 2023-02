(Di giovedì 2 febbraio 2023)haoggi unche "non sta però impattando iessenziali erogati agli utenti (distribuzione di acqua e elettricità) grazie alla pronta gestione della problematica in collaborazione con le istituzioni preposte, l'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (Acn) e Cnaipic della Polizia Postale". Lo si legge in una nota. "Risultano in questo momento parzialmente interessati iIT interni dell'Azienda per le necessarie attività di analisi e controllo"

informa di aver"nella giornata di oggi un attacco hacker che non sta però impattando sui servizi essenziali erogati agli utenti , ovvero la distribuzione di acqua e elettricità, grazie ...L'attacco, da quanto è emerso finora, è stato gestito dacon l'Agenzia per la Cybersicurezza ...dopo per numero di attacchi ci sarebbe Black Basta, con il 9% degli attacchi informatici ...

Acea, subito un attacco hacker ma nessun impatto sui servizi Sky Tg24

Attacco hacker ad Acea, non toccati servizi essenziali - Cronaca Agenzia ANSA

Attacco hacker ad Acea. L'azienda vittima di un ransomware di un gruppo russofono la Repubblica

Attacco hacker ad Acea, l’azienda precisa che “non riguarda i servizi agli utenti” Agenzia Nova

Attacco hacker ad Acea, non toccati servizi essenziali La Prealpina

I sistemi informatici di Acea sono state colpiti da un attacco hacker ... Il gruppo ha poi rivendicato la propria vicinanza alla Russia dopo lo scoppio del conflitto in Ucraina. Subito dopo per numero ...ACEA informa di aver subito "nella giornata di oggi un attacco hacker che non sta però impattando sui servizi essenziali erogati agli utenti, ovvero la distribuzione di acqua e elettricità, grazie all ...