Ac Milan Presenta Il Secondo Drop Della Speciale Capsule Collection Con The Rolling Stones

Leggi su seriea24

(Di giovedì 2 febbraio 2023)o, 2 febbraio 2023 – Continua la partnership tra AC, con i rossoneri cheno oggi ilACx The, in collaborazione con la storica rock band britannica. Da un Club icona del mondo del calcio ad una band iconamusica rock mondiale, ACproseguono il sodalizio nato in occasione del concerto dello scorso giugno a San Siro, unica tappa italiana del tour estivo. La– disponibile ora in tutti i punti vendita AC, è ...