A Torino prende il via l’Academy per la mobilità integrata | innovativa e sostenibile 

Leggi su nuovasocieta

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Il modello delle Academy si distingue per l’organizzazione in filiere che operano sinergicamente per il raggiungimento di un unico obiettivo: la riduzione del mismatch tra domanda e offerta di lavoro in Piemonte. La realizzazione di tale obiettivo è prevista entro la fine del 2023 e sarà possibile proprio grazie alla cooperazione delle 11 Academy di filiera distribuite sul territorio regionale. Tra le filiere militano piccole e medie imprese, agenzie formative accreditate, nonché organi del sistema di istruzione e formazione dei quali l’Associazione Cnos-Fap Regione Piemonte è capofila. La visione progressista sposata dalle Academy si fonda sulla qualificazione della forza lavoro, finalizzata all’inserimento in azienda, e sulla specializzazione/riqualificazione degli occupati. Le aziende partner sostengono attivamente la formazionendo parte alla ...