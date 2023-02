A Secondigliano arriva il Portierato sociale | Manfredi | “Progetto ambizioso”

(Di giovedì 2 febbraio 2023) NAPOLI – “Aabbiamo avviato unpiccolo ma, che mette insieme tante belle idee per il recupero di un pezzo importante di territorio. Il, pubblico e gratuito, dà la possibilità ad alcuni percettori del reddito di cittadinanza di poter lavorare al servizio della comunità”. Lo scrive sui social il sindaco di Napoli, Gaetano(foto). “Anche il “portiere di quartiere” – aggiunge – rappresenta una piccola svolta: si occuperà della pulizia straordinaria della Piazza diche oggi vogliamo recuperare, dopo anni di incuria e degrado. Vogliamo ricreare il vero senso della comunità, mettendo al centro la persona e alimentando la partecipazione attiva, grazie al servizio pubblico e alla collaborazione con le ...

Sulle spalle il peso di una solitudine che arriva da lontano. “Io ho sessantaquattro anni ... Prestano servizi, favoriscono l'aggregazione e forme di solidarietà orizzontali. Secondigliano è il primo ...Secondigliano - Arriva un pesante pareggio per il San Giovanni Battista Faibano nella prima trasferta stagionale del campionato Csi di calcio a 5. La compagine cara a Don Vincenzo Miranda ha impattato ...