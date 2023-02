5 curiosità su Harry Potter e il calice di fuoco

Leggi su cinemaserietv

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Tutti sono destinati a crescere. Anche i giovani maghi considerati i prescelti per combattere il ritorno del Signore Oscuro. È per questo che il quarto capitolo della sagaiana mette in evidenza proprio questa caratteristica, ampliando notevolmente il racconto. Con ildi, infatti, J.K. Rowling porta i suoi ragazzi eccezionali fuori dal recinto ancora rassicurante dell’infanzia e li fa immergere nelle atmosfere più confuse e pericolose dell’adolescenza. Per dare corpo a tutto questo, considerando anche l’aggiunta di un contorno più minaccioso, era stato chiesto ad Alfonso Cuarón di continuare la sua avventura nel magico mondo di Hogwarts. Un’offerta che, però, il regista rifiuta per i tempi troppo stretti tra la post produzione de Il prigioniero di Azkaban e l’inizio delle riprese di...