12mila euro al mese | esplode la rivolta M5s contro Conte | l' ultimo scandalo

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Dopo le vacanze a Cortina, Giuseppeopta per l'ufficio di lusso. Il leader del Movimento 5 Stelle, abbandonate oramai le vesti modeste della forza politica di Grillo e Casaleggio, cambia sede. E non approda in una qualsiasi. L'ex premier sceglie il pieno centro di Roma per lavorare. La modica cifra? 12 milaal. Stando a quanto riportato da Repubblica, il numero uno dei pentastellati ha affittato uno spazio a Campo Marzio. Il quotidiano romano ha avuto modo dillare le spese interne del partito dove è stata recentemente rendicontata proprio la nuova spesa, che per i primi sei mesi del 2023 ammonta a 11 milaper poi salire a 12 mila nel secondo semestre. Una scelta che ha sollevato parecchi malumori all'interno del Movimento. A maggior ragione dopo la paparazzata a ...

