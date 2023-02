12 Ore Bathurst | Valentino Rossi atteso dall' inferno del Mount Panorama

Nuova sfida alle porte per Valentino Rossi . Il Dottore è pronto ad affrontare l'inferno della 12di, gara endurance che si disputerà tra le curve del Mount Panorama nel weekend 4 - 5 febbraio. SBK Test Portimao: l'amarezza di Petrucci Rossi pronto alla sfida diSi tratta di ...... Marco Bezzecchi e Luca Marini , oltre allo stesso , che ha scelto le due ruote per scaldarsi in vista del prossimo impegno nelle 12di. Il Dottore ha girato con una Yamaha, così come ...

Nel weekend 4-5 febbraio il Dottore affronterà il mitico circuito australiano: ecco il programma e come seguire la gara ...Il Mount Panorama è un'altra nuova sfida per il 'Dottore', che alla 12h australiana sarà in azione con la BMW M4 #46 di WRT assieme a Farfus e Martin. Da un lato c'è l'incognita di una gara dura, dall ...