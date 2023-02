Zoe Terakes e l' importanza del suo personaggio in Ironheart | La gratitudine è tanta

Leggi su movieplayer

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Zoe, prima star transgender ad entrare nel MCU, ha parlato dell'del suoine di quanto può essere importante per i bambini e gli adolescenti trans. Zoe, prima star transgender del Marvel Cinematic Universe, ha spiegato cosa rende così speciale il suodi, la serie Marvel che debutterà sul piccolo schermo nel 2023. L'interprete, in una recente intervista con il sito Collider, ha dunque parlato del suo ruolo ine dell'che ha per una comunità intera. "Non sapevo davvero di esistere" mentre guardava film e serie tv nel corso degli anni. Questo ha dichiarato Zoeche si è detto "estremamente grato" per aver avuto l'opportunità di ...