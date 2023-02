Ziyech resta al Chelsea | ecco perché è saltato il trasferimento al PSG

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Hakim, centrocampista del, non andrà al PSG.nella giornata di ieri èilHakim, centrocampista del, non andrà al PSG. Il motivo? I dirigenti inglesi hanno inviato per tre volte la documentazione sbagliata e il calciatore ha firmato fuori tempo massimo. Il PSG allora ha fatto ricorso alla commissione legale della LFP, la lega calcio francese, che però lo ha respinto. Il marocchino rimarrà dunque in Inghilterra. L'articolo proviene da Calcio News 24.