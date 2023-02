Zaniolo turbato | come sta vivendo questi giorni

ROMA - Nicolòè rientrato a Roma . Lo ha fatto ieri sera, dopo aver preso un aereo da Pisa per Fiumicino. Il bagaglio era già pronto, era più o meno lo stesso che aveva preparato la sera del 30 quando aveva ...Nicolòoggi non si è presentato a Trigoria, si trova ancora a La Spezia, sua città natale, assieme ...il permesso alla società di poter saltare l'allenamento di ieri e oggi perchédai ...

Dopo essersi rifugiato a La Spezia dalla famiglia e dagli amici, Nicolò è rientrato a Roma ma è ormai fuori dal progetto: sfumata una sua partenza, resterà a Trigoria dove potrà allenarsi in orari sta ...Sono tutti rimasti dove erano, ma per un motivo o per l’altro non sarà facile gestirli. Zaniolo il caso più spinoso: aveva accettato il Bournemouth ma quando era troppo tardi. Oggi sarà a Trigoria. Ma ...