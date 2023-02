Zaniolo tende la mano | ' Sono a disposizione della famiglia Roma'

Nicolòrompe il silenzio. Il giorno dopo la chiusura del mercato il calciatore giallorosso fa un passo indietro e in una lettera pubblicata dal sito dell'Ansala mano alla Roma, sottolineando ...Comincia così la lettera aperta inviata all'ANSA, con la quale Niccolo'la mano alla Roma dopo la rottura. "Il futuro è nelle nostre mani: io tendo la mia e mi metto a completa ...

Calcio, Zaniolo tende la mano: a disposizione della famiglia Roma Agenzia ANSA

Roma, Zaniolo tende la mano: "Sono a completa disposizione" - Sportmediaset Sport Mediaset

Zaniolo tende la mano al club: "A disposizione della famiglia della Roma" Voce Giallo Rossa

Nicolò Zaniolo scrive all'ANSA e tende la mano: "A disposizione della famiglia della Roma" TUTTO mercato WEB

Zaniolo tende la mano alla famiglia Roma: Ho avuto paura e mi sono sentito abbandonato Fanpage.it

(ANSA) - ROMA, 01 FEB - "Sono state dette e scritte molte cose che mi riguardano in queste ultime settimane e parecchie non sono veritiere". Comincia così la lettera aperta ...(ANSA) - ROMA, 01 FEB - "Sono state dette e scritte molte cose che mi riguardano in queste ultime settimane e parecchie non sono veritiere". Comincia così la lettera aperta ...