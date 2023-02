Zaniolo scrive ai tifosi | “Su di me dette falsità”

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Roma – Nuovo capitolo della controversia tra Nicolòe la Roma. Come noto il calciatore è stato messo non solo sul mercato, ma addirittura fuori dal progetto tecnico. Una fine dolorosa per tutti ma inevitabile, dopo le frizioni e le recenti dichiarazioni di José Mourinho che non hanno minimamente teso la mano verso il giocatore. Dopo giorni di attesa e critiche, ancheha voluto rompere il silenzio. “Sono statee scritte molte cose che mi riguardano in queste ultime settimane e parecchie non sono veritiere“. Comincia così la lettera aperta inviata all’Ansa, con la quale il calciatore tende la mano alla Roma dopo la rottura. “Il futuro è nelle nostre mani: io tendo la mia e mi metto a completa disposizione della famiglia della Roma”, conclude il messaggio. Che questo possa essere un primo passo verso un (difficile) ...

è stato anche vittima di minacce da parte di presunti tifosi: 'Per la prima volta in questi giorni ho avuto paura, per me e per la mia famiglia, e mi sono sentito abbandonato. Non mi era mai ......3,952,000 Tralasciando come si sia arrivati fino a questo punto, non ha importanza,è da un ... sbagliando, lo ha sempre difeso, ma lui ogni volta che apre bocca e/oviola il contratto ...

Zaniolo scrive alla Roma: “Tendo la mia mano, sono a disposizione” Il Romanista

Zaniolo tende la mano,a disposizione della famiglia Roma TUTTO mercato WEB

Zaniolo scrive una lettera ai tifosi: "Mi metto a completa disposizione ... numero-diez.com

Zaniolo scrive una lettera ai tifosi della Roma: "Scritte cose non vere ... Generation Sport

Repubblica su Zaniolo: Mourinho usa le debolezze di Roma. Cosa ... IlNapolista

Al termine del mercato, Nicolò Zaniolo scrive una lettera sull'ANSA ai tifosi della Roma e tende la mano ai tifosi.Nicolò Zaniolo parla per la prima volta a cuore aperto dopo la vicenda calciomercato terminata con l'allontanamento dalla prima squadra.