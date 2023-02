Zaniolo pronto a far causa alla Roma | le accuse

ROMA - Nicolòè rientrato a Roma . Lo ha fatto ieri sera, dopo aver preso un aereo da Pisa per Fiumicino. Il bagaglio era già, era più o meno lo stesso che aveva preparato la sera del 30 quando aveva ...Mobbing e pressioni psicologiche sono solo alcune delle accuse che la famigliaha intenzione di muovere contro la Roma. È stata informata anche l'Assocalciatori che ha il ruolo di dare ...

Zaniolo in tribunale, pronto a fare causa contro la Roma per pressioni psicologiche e mobbing ilmessaggero.it

Retroscena Zaniolo: sì al Bournemouth, ma il club ha bloccato l ... Goal Italia

'Zaniolo era pronto a partire, ma poi è stato bloccato tutto'. Il retroscena di Di Marzio AreaNapoli.it

Roma, pronto l'ultimo assalto del Leeds per Zaniolo Sportitalia

Zaniolo in tribunale, pronto a fare causa contro la Roma per pressioni psicologiche e mobbing ilmattino.it

Una vicenda che può finire in tribunale A giugno ci sarà il Milan ad aspettarlo, Zaniolo ne è convinto. Dopo la separazione in casa dalla Roma, spera di rilanciarsi a Milano con un progetto più adatto ..."La Roma in campo, Zaniolo in tribunale: pronto a far causa". Nella prima pagina di oggi de Il Messaggero, spazio alla Roma divisa tra campo (questa sera sfida la Cremonese nei ...