Zaniolo porta la Roma in Tribunale | pressioni psicologiche e mobbing

Leggi su calcioweb.eu

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Nervi tesissimi trae la, la situazione è sempre più delicata e potrebbe decidersi in. La rottura è ormai definitiva, la sessione invernale di calciomercato si è conclusa senza sussulti, le trattative non sono andate in porto. L’operazione con il Milan non è andata a buon fine, poi il calciatore ha rifiutato altre offerte in Premier League, dal Bournemouth al Leeds. Il calciatore è stato escluso dal progetto della, le bordate di Mourinho contro l’attaccante non sono passate di certo inosservate.è ormai fuori rosa, in attesa della cessione a gennaio. Il danno economico per laè impressionante, ma anche dal punto di vista tecnico. Il 23enne si è dimostrato in grado di fare la differenza e in estate dovrà andare via a prezzo di saldo. ...