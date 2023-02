3 Il mercato di gennaio si è chiuso ieri e Nicolòè rimasto alla Roma, mae spera ancora nel Milan in vista della prossima estate. Intanto l'attaccante si prepara a far causa al club giallorosso, che lo ha escluso dal progetto tecnico ...Tornando a, il Milan in estate, oltre ai discorsi sopra sviluppati, potrebbe anche avere delle risorse in più. Perché oggi Saelemaekers e Messias rimangono i due elementi che vengono ...

L’apertura odierna de Il Secolo XIX: “Zaniolo aspetta a La Spezia. Ma il compratore non c’è” TUTTO mercato WEB

Zaniolo, si fa avanti il Bournemouth: 30 milioni. Ma Nicolò aspetta una big La Gazzetta dello Sport

Zaniolo aspetta il Milan | Mercato Calciomercato.com

Zaniolo, si apre la pista Everton Siamo la Roma

TMW RADIO - De Santis: "I casi Zaniolo e Skriniar potrebbero risolvere all'ultimo momento" TUTTO mercato WEB

Nicolò Zaniolo è rimasto alla fine alla Roma nonostante avesse chiesto la cessione da diverso tempo: nessuno ha infatti soddisfatto le richieste dei giallorossi, se non il ...È passato solo qualche giorno da quando si parlava della vendita di Nicolò Zaniolo da parte della Roma. La società giallorossa in trattative con diverse squadre, ha deciso di rifiutare le offerte cons ...