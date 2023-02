Le ultime ore di calciomercato sono quelle più assurde. In pochi minuti si verifica quanto era stato escluso nelle settimane precedenti. La storia di Nicolòè incredibile e perfettamente aderente. Il Bournemouth era arrivato in Italia per chiudere con il suo entourage, aveva avuto il via libera della Roma per una cifra ritenuta congrua (30 milioni ...Gli unici momenti di interesse sono stati quelli del gossip che nasce dietro alle trattative di mercato, ma non è il caso di tornare sempre su. Il casoe i social che infiammano il ...

Zaniolo, Amrabat e Fares: i retroscena dell'ultimo giorno di mercato La Gazzetta dello Sport

Skriniar, Leao, Zaniolo, Amrabat: le tensioni dopo il mercato Corriere della Sera

Zaniolo, Skriniar, Amrabat: i tre casi del calciomercato di gennaio Sky Sport

LIVE MERCATO – Pellegrini alla Lazio! Kyriakopoulos, Amrabat, Piccoli e retroscena Zaniolo SOS Fanta

LIVE - ultimo giorno di mercato: Xavi ha chiamato Amrabat Sportitalia

I tentennamenti fatali al giocatore della Roma, la scorrettezza di Xavi e del marocchino con la Fiorentina, l’attesa prolungata del francese e della Lazio ...Sulle pagine odierne de Il Corriere dello Sport-Stadio si parla in modo approfondito del "caso" di mercato che ha riguardato ieri Sofyan Amrabat: dopo il no dei viola al Barcellona - ...