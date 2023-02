Yana Malayko | trovato il corpo tra i rovi di un campo

L'arrivo di Alfredo Cospito al carcere milanese di Opera INDAGATO IL SUO EX Ritrovato tra Mantova e Brescia il corpo diCOLPITO THOMAS BRICCA Alatri, proseguono indagini per scoprire gli autori dell'agguato PROBABILE SUICIDIO Milano, ragazza trovata morta nei bagni dell'università Iulm nel piazzale sede ...Era chiaro chi fosse l assassino fin dalle prime ore dalla scomparsa di. Solo ora, dopo oltre 10 giorni, è stato trovato il corpo della 23enne originaria di Cernivci, in Ucraina, uccisa da Dumitru Stratan , un 33enne con il quale aveva avuto una relazione, ...

Yana Malayko, trovato il corpo della 23enne ucraina uccisa dall'ex fidanzato a Castiglione delle Stiviere Corriere Milano

Yana Malayko, trovato il corpo della 23enne uccisa dall'ex TGCOM

Arrestato per omicidio della ex, trovato il corpo di Yana Malayko - Italia Agenzia ANSA

Ritrovato a Lonato il corpo di Yana, la barista 23enne uccisa a Castiglione La Stampa

Yana Malayko, il corpo trovato nelle campagne tra Mantova e Brescia L'Eco di Bergamo

A trovare il cadavere, celato dai rovi, sono stati i carabinieri impegnati nelle ricerche insieme ai volontari.Era chiaro chi fosse l'[assassino](https://www.vanityfair.it/topic/omicidio){: target="_blank"} fin dalle prime ore dalla scomparsa di Yana Malayko. Solo ora, dopo ...