Yana Malayko | trovato il corpo della 23enne ucraina dopo 11 giorni di ricerche | il suo ex arrestato di omicidio

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) È statooggi pomeriggio 1 febbraio ildi, lache sarebbe stata uccisa dall’ex fidanzato Dumitru Stratan, il 20 gennaio scorso,duea Castiglione delle Stiviere, nel Mantovano. Il ragazzo si era rifiutato di collaborare con le forze dell’ordine e di rivelare dove si trovasse ilgiovane. Il cadavere diera stato infatti nascosto tra i rovi: è stato oggi reperito in un campo al confine tra la provincia di Mantova e di Brescia, pocoil cartello di Lonato, dietro ad una azienda florovivaista. Stratan è statoper l’: ad inchiodarlo ...

17.10 Trovato corpo di,l'ex è in carcere E' stato ritrovato il corpo di, la 23enne ucraina uccisa dall'ex fidanzato Dumitru Stratan il 20 gennaio scorso e il cui cadavere era stato nascosto. Il corpo era tra i rovi, in un campo al confine tra la provincia di ...È stato trovato oggi, poco prima delle 16, il corpo di, la 23enne ucraina uccisa dall'ex fidanzato Dumitru Stratan il 20 gennaio scorso e il cui cadavere era stato nascosto. Il corpo, nascosto tra i rovi, era in un campo al confine tra la ...

Yana Malayko, ritrovato il corpo della 23enne ucraina scomparsa: era tra le campagne di Mantova e Brescia Virgilio Notizie

Yana Malayko, ritrovato il corpo della 23enne ucraina uccisa dall'ex fidanzato ilmessaggero.it

Yana Malayko, trovato il corpo della 23enne di Castiglione delle Stiviere. L'ex fidanzato in carcere con l'ac… La Repubblica

Yana Malayko, trovato il corpo della 23enne uccisa dall'ex TGCOM

Yana Malayko, trovato il corpo della 23enne ucraina uccisa dall'ex fidanzato a Castiglione delle Stiviere Corriere Milano

È stato trovato il corpo di Yana Malayko, la 23enne ucraina uccisa dall'ex fidanzato, Dumitru Stratan, il 20 gennaio scorso e il cui cadavere era stato nascosto. Il corpo, nascosto tra i rovi, era in ...È stato trovato oggi, poco prima delle 16, il corpo di Yana Malayko, la 23enne ucraina uccisa dall'ex fidanzato, Dumitru Stratan, il 20 gennaio scorso e il cui cadavere era stato occultato. Il corpo, ...