Yana Malayko | ritrovato il corpo della ragazza

Leggi su 361magazine

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Sarebbe stata uccisa dal fidanzato Dopo giorni di ricerca è statoildidi 23 anni scomparsa nella notte del 20 gennaio a Castiglione delle Stiviere. Stando alle prime indagini sarebbe stata uccisa dall’ex fidanzato Dumitru Stradan, 33 anni, in carcere dal giorno dopo la sua sparizione. Ilpovera vittima, è stato trovato nascosto tra i rovi in un campo al confine tra la provincia di Mantova e di Brescia. Leggi anche:, si cerca ilgiovane. Il killer: “è una traditrice” L’area di campagna dove è stato trovato il cadavere è tra Castiglione e Lonato, zona in cui si erano concentrate in ...