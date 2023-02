Yana Malayko | ritrovato il corpo della 23enne ucraina uccisa dall' ex fidanzato | era sotto una catasta di legno

È stato trovato oggi, poco prima delle 16, il corpo di, la 23enne ucraina uccisa dall'ex fidanzato Dumitru Stratan il 20 genniao scorso e il cui cadavere era stato nascosto. Il corpo, nascosto tra i rovi, era in un campo al confine tra la ...È stato trovato oggi, poco prima delle ore 16, il corpo di, la 23enne ucraina uccisa dall' ex fidanzato Dumitru Stratan il 20 genniaio scorso. Il cadavere, nascosto tra i rovi da circa due settimane, si trovava in un campo al confine tra la ...

Yana Malayko, ritrovato il corpo della 23enne ucraina scomparsa: era tra le campagne di Mantova e Brescia Virgilio Notizie

Yana Malayko, trovato il corpo della 23enne ucraina uccisa dall'ex fidanzato a Castiglione delle Stiviere Corriere Milano

Yana Malayko, trovato il corpo della 23enne uccisa dall'ex TGCOM

Yana Malayko uccisa in camera da letto: il pedinamento e la trappola, la strategia omicida di Dumitru Stratan Corriere Milano

Yana Malayko, ritrovato al confine tra Brescia e Mantova il corpo della 23enne uccisa dall’ex fidanzato Il Fatto Quotidiano

Trovato oggi, mercoledì 1 febbraio, poco prima delle 16, il corpo di Yana Malayko, la 23enne ucraina uccisa il 20 gennaio scorso dall’ex fidanzato Dumitru Stratan, 33enne di origini moldave. L’uomo av ...È stato trovato oggi, poco prima dlele 16, il corpo di Yana Malayko, la 23enne ucraina uccisa dall'ex fidanzato Dumitru Stratan il 20 genniao scorso e il cui cadavere era ...