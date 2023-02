WWE Royal Rumble 2023 – Review

Leggi su zonawrestling

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Laè uno show dal fascino unico che racchiude numerosi spunti di puro interesse. In uno sport-intrattenimento predeterminato l’effetto sorpresa, l’imprevedibilità, la miriade di effetti farfalla che può avere la rissa reale sono qualcosa di estremamente unico, singolare ed emozionante: è il mio PLE preferito sin da quando seguo il wrestling, dunque le mie aspettative sono sempre molto elevate. Il primo tassello nella prima road to Wrestlemania made in HHH (almeno in parte) è stato posto in modo sapiente oppure no? Brace yourselves guys, let’s begin! i iMATCH 30 MenMatch to Determinate the First Contender for the Undisputed WWE Universal Championship at Wrestlemania 39 (71:25) Caratteristica precipua della Rissa Reale è rafforzare a tal ...