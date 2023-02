WWE | Cody Rhodes in nome del Bullet Club | Too Sweet con gli Young Bucks e ringraziamento per Finn Balor

(Di mercoledì 1 febbraio 2023)ha fatto un ritorno trionfale alla Royal Rumble, vincendo l’omonima battle royal a30 uomini, e ha timbrato il cartellino per un match per il titolo mondiale a WrestleMania 39.è anche tornato in azione a Raw contro, in una sfida condita anche da un riferimento al. Prima di approdare in WWE,è stato una delle stelle più brillanti della New Japan Pro Wrestling, dando vita alla famosa stable, ed assumendone il controllo. Ancheha guidato ilnel 2016, regno poi terminato nel 2018, a causa della rivalità con un altro membro del gruppo, Kenny Omega. La storia intrecciata ...

Nella puntata di Raw post Royal Rumble ( leggete qui i risultati completi dell'evento)Rhodes ha ufficialmente sfidato l'Undisputed Universal Champion Roman Reigns per un match a ...in casa... da sempre uno degli eventi più importanti in casanonchè prima grande fermata verso la "Road to WrestleMania". Uno show ricco di azione e momenti emozionanti che ha visto il rientrante...

WWE: Cody Rhodes era il piano di riserva in caso The Rock non fosse disponibile per Wrestlemania Zona Wrestling

WWE: I piani per il futuro di Cody Rhodes vanno avanti Zona Wrestling

WWE: Cody Rhodes parente di una pornostar Simpatico siparietto nel podcast di Logan Paul *VIDEO* Spazio Wrestling

Cody Rhodes racconta il colloquio con Vince McMahon prima di WWE Hell In A Cell Zona Wrestling

WWE: Cody Rhodes è stato chiaro, a WrestleMania 39 finirà il regno di Roman Reigns *VIDEO* Spazio Wrestling

Cody Rhodes ha fatto un ritorno trionfale alla Royal Rumble, vincendo l'omonima battle royal a30 uomini, e ha timbrato il cartellino per un match per il titolo mondiale a WrestleMania 39. Cody è anche ...RAW ha continuato ad accendere la curiosità dei fan dopo gli eventi della Royal Rumble, e non a caso ha infatti stabilito un nuovo record.