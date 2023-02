WTA Lione 2023 | Van Uytvanck si guadagna Garcia Ko Sherif e Martic

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) In archivio la terza giornata del torneo WTA di; tra le protagoniste odierne, anche la nostra Jasmine Paolini, che non ha avuto problemi con la spagnola Rebeka Masarovandosi così il diritto di sfidare la russa Erika Andreeva agli ottavi di finale. C’era però anche un altro match di primo turno. La belga Alison Vansi è imposta di slancio sulla tedesca Tamara Korpatsch, confermando la sua attitudine positiva sulla sua avversaria odierna, già battuta due volte la scorsa stagione. Con questo successo, la numero 76 al mondo incrocerà le armi con la numero 1 del tabellone Caroline. Ci sono invece già tre giocatrici ai quarti di finale. Nel pomeriggio cade la quarta testa di serie del seeding, Petra; dopo un primo set dominato, subisce il recupero di Alycia Parks, che ...

Il programma con gli orari e l'ordine di gioco di giovedì 2 febbraio del torneo2023 con in campo sul cemento francese anche Jasmine Paolini per il suo match di secondo turno contro Andreeva. Impegno non impossibile per la toscana, che cerca dunque l'approdo ai quarti. ...Buon esordio per Jasmine Paolini al torneodi. Al primo turno, l'azzurra numero 66 al mondo ha prevalso sulla svizzera naturalizzata spagnola Rebeka Masarova (numero 100 del ranking) in due set, con il punteggio di 6 - 3, 6 - 2. ...

La diciassettenne Linda Fruhvirtova si arrende alla semifinalista del Roland Garros 2021. Nell'ultimo match di giornata Tsurenko elimina a sorpresa la testa di serie numero quattro Kalinskaya ...