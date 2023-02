(Di mercoledì 1 febbraio 2023) (Adnkronos) – In occasione delDay, tornano lerosse della salute in favore della: dopo l’appuntamento nelle piazze e nelle scuole, la campagna di Fondazionededicata alla prevenzione fa tappa in 9.000. Sabato 4 febbraio ricorre la ventitreesima edizione della Giornata mondiale contro il cancro indetta nel 2000 dalla Union for InternationalControl. “Unire le nostre voci per agire” è il tema proposto quest’anno per sensibilizzare cittadini e istituzioni sulla necessità di rendere accessibili le cure contro il cancro ai pazienti in tutto il mondo e non solo nei Paesi più ricchi. Solo in Italia sono 390.700 i nuovi casi di tumore diagnosticati nel 2022, in aumento rispetto agli anni precedenti – si legge in una nota ...

Dopo piazze e scuole, per la Giornata mondiale del cancro il 4 febbraio la nuova tappa della campagna Airc dedicata alla prevenzione In occasione delDay, tornano le arance rosse della salute in favore della ricerca: dopo l'appuntamento nelle piazze e nelle scuole, la campagna di Fondazione Airc dedicata alla prevenzione fa tappa in 9.In occasione delDay, tornano le arance rosse della salute in favore della ricerca: dopo l'appuntamento nelle piazze e nelle scuole, la campagna di Fondazione Airc dedicata alla prevenzione fa tappa in 9.

Con il World Cancer Day le "Arance Rosse per la Ricerca" tornano ... Gdoweek

World cancer day, in 9mila supermercati le arance Airc per la ricerca Adnkronos

A Reggio Calabria iniziative con la dott.ssa Mazza per il World ... CityNow

“LILT: World Cancer Day”: campagna di Prevenzione oncologica Tg10.it

World Cancer Day: pap test gratuito in alcune sedi CDI Centro Diagnostico Italiano

(Adnkronos) - In occasione del World Cancer Day, tornano le arance rosse della salute in favore della ricerca: dopo l’appuntamento nelle piazze e nelle scuole, la campagna di Fondazione Airc dedicata ...Oltre 50 insegne della Grande Distribuzione e della Distribuzione Organizzata aderiscono all’iniziativa le “Arance Rosse per la Ricerca” per sostenere il lavoro dei ricercatori AIRC per rendere il can ...