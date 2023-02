WhatsApp | in arrivo il feedback tattile nelle reaction e una nuova grafica - Tech - quotidiano net

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) L'app di messaggistica di Meta è al lavoro per portare sulla piattaforma due importanti feature per migliorare la user experience degli ...

L'app di messaggistica di Meta è al lavoro per portare sulla piattaforma due importanti feature per migliorare la user experience degli ......Coperto di Campagna Amica La tua pubblicità qui Invia segnalazioni Radio Sound Piacenza 24... perde l'Agazzanese I residenti segnalano giri di droga tra i campi, spacciatori in fuga all'...

WhatsApp, altra importante novità in arrivo per i gruppi Libero Tecnologia

WhatsApp: in arrivo il feedback tattile nelle reaction e una nuova grafica QUOTIDIANO NAZIONALE

WhatsApp Beta ci svela un altro nuovo avviso in arrivo TuttoAndroid.net

Tutte queste funzioni sono in arrivo su WhatsApp quest’anno TuttoAndroid.net

WhatsApp: in arrivo una nuova funzione per trasferire chat tra ... Trend-online.com

L’app di messaggistica di Meta è al lavoro per portare sulla piattaforma due importanti feature per migliorare la user experience degli utenti ...WhatsApp testa un maggiore numero di caratteri per titolo e descrizione dei Gruppi, una funzionalità molto utile e attesa da tanti amministratori.