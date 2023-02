Weber | «L’Italia ha ragione | chi finanzia le Ong | deve anche farsi carico dei migranti»

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Gli Stati che aiutano le Ong devonodei. È il monito che arriva dal presidente del Ppe, Manfred, che ricorda che «il soccorso non si può privatizzare» e sono gli Stati che devono controllare il fenomeno migratorio., ha quindi avvertito il leader del maggior partito al Parlamento europeo, non può essere lasciata sola.: «L’Europa ha perso troppo tempo in chiacchiere, è ora di decidere» Intervistato da Tgcom24,ha ricordato che «abbiamo perso troppi anni nel dibattito sull’immigrazione e ora siamo prossimi a una nuova enorme crisi perché i numeri degli arrivi stanno aumentando e i centri di accoglienza, in molti Paesi, come Italia, Austria, Germania, Belgio sono ormai pieni». «Mi aspetto – ha ...