Volley | Cev Cup femminile 2023 | Scandicci supera Schwerin al tie-break | Busto Arsizio ko con Thy

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) the ad id=”445341? La Savino Del Benetravolge lomediante il punteggio di 3-2 (25-21, 25-21, 24-26, 16-25, 15-10) nel match valevole per l’andata dei playoff della Cev Cup2022/di. Un successo colto dopo un’incredibile altalena di emozioni e che, in vista della partita di ritorno, ha un grandissimo valore. Crollo in casa per, che viene travolta 0-3 (20-25, 14-25, 16-25) dal Thy Istanbul: adesso la qualificazione al prossimo turno per la squadra lombarda è estremamente complicata.RIVIVI IL LIVE DEL MATCH Nel primo parziale le due squadre giocano una partita di grande attenzione, commettendo pochi errori e rispondendo prontamente alle offensive delle rivali. A ...

Tutto pronto per Savino Del Bene Scandicci - SSC Palmberg Schwerin , partita valevole come gara di andata dei Playoff dellaCup Femminile 2022/2023 di. Le ragazze di Massimo Barbolini scendono sul campo di casa per conquistare i tre punti e avvicinarsi così al passaggio del turno. La formazione tedesca però non ...Tutto pronto per E - Work Busto Arsizio - Thy Istanbul , partita valevole come gara di andata dei Playoff dellaCup Femminile 2022/2023 di. Le farfalle di Marco Musso scendono sul campo di casa per conquistare i tre punti e avvicinarsi così al passaggio del turno. La formazione turca però non starà a ...

Bella prestazione e largo successo per 0-3 (18-25, 16-25, 18-25), in un'ora esatta di gioco, della squadra di Bregoli sul campo dello Sliedrecht. La qualificazione alle semifinali è ad un passo ...Ancora una scintillante prestazione delle ragazze di Bregoli in ambito europeo, a cui sarà sufficiente vincere due set al ritorno per passare il turno. Cazaute: "Qualche errore di troppo ma contava la ...