Volgograd diventa Stalingrado per 80 anni battaglia

Leggi su ilfogliettone

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Ottant'dopo la devastantepernel sud della Russia, uno dei capitoli più sanguinosi della seconda guerra mondiale, l'versario del 2 febbraio per commemorare quellacruciale ha assunto un significato in più, alla luce dell'invasione dell'Ucraina e mentre le truppe russe combattono contro gli ucraini. Il Cremlino ha fatto di tutto per presentare il conflitto durato quasi un anno come l'ennesima lotta contro il nazismo, come quella di due generazioni fa nella città meridionale ora chiamata. E mentre si attende la venuta del presidente russo, circola ovunque, come un mantra la frase: "Putin va a, ma arriverà a". Insieme con le immagini diffuse sui social che dimostrerebbero come i ...