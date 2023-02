Vicenza-Novara oggi in tv | data | orario e diretta streaming Serie C 2022 2023

Leggi su sportface

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Tutto pronto al Romeo Menti per, match valevole per la venticinquesima giornata del campionato italiano di: ecco la, l’, latv e lodell’incontro. Il club veneto arriva da una sola vittoria nelle ultime cinque partite ed ha bisogno di portare a casa i tre punti per non perdere terreno dalle dirette rivali per la promozione. I piemontesi, dal loro canto, sperano di fare il colpaccio in trasferta per ricucire le distanze dagli avversari odierni. La partita andrà in scena nella giornata di mercoledì 1 febbraio alle ore 18:00 e sarà trasmessa insu Eleven Sports e su Rai Sport HD. SITO LEGA PRO RISULTATI E CLASSIFICA ...