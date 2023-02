Viabilità Roma Regione Lazio del 01-02-2023 ore 18 | 45

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 1 febbraio 2023)DEL 1 FEBBRAIO 2022 ORE 12.20 CLAUDIO VELOCCIA UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. PERCORRENDO LA STRADA STATALE PONTINA PER INCIDENTE TRAFFICO RALLEWNTATO ALTEZZA VIA DI VALLERANO DIREZIONE EUR RIMAMENDO SULLA VIA PONTINA UN CANTIERE ATTIVO RALLENTA IL TAFFICO ALTEZZA APRILIA DIREZIONESULLA STRADA REGIONALE NETTUNENSE PER INCIDENTE TRAFFICO RALLENTATO ALTEZZA CAMPOLEONE DI LANUVIO DIREZIONE PAVONA RIMAN3NDO IN VIA NETTUNENSE SI RALLENTA A PAVONA IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON LA VIA DEL MARE NEI DUE SENSI DI MARCIA IN VIA APPIA SI RALLENTA ADF ALBANO TRA VIA CAIROLI E VIA GRAMSCI NELLE DUE DIREZIONI RIMAMENDNO IN VIA APPIA RALLENTAMENTI IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI VELLETRI E GENZNAO NEI DUE SENSI DI MARCIA MENTRE IN VIA ANAGNINA SI ...