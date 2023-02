Venezia | UFFICIALE | arriva un difensore croato dall'Olanda

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) In Serie B ilcomunica l’acquisizione a titolo temporaneo, fino al termine della stagione, delMarin Sverko,...

Presentato in anteprima mondiale alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica die candidato ai David di Donatello come Miglior Film Straniero, Remember è il film di Atom ...e...... Torino, Genova, Milano,, Bologna, Firenze, Pescara, Cagliari, Napoli, Reggio Calabria, ... Per tutte le posizioni basta collegarsi al sito, alla sezione 'posizioni aperte', e compilare ...

UFFICIALE: Venezia, colpo dall'Hertha Berlino. Ha firmato l'attaccante Redan TUTTO mercato WEB

Venezia, UFFICIALE: arriva Carboni dal Monza | Mercato | Calciomercato.com Calciomercato.com

UFFICIALE: Venezia, Karlsson in prestito in Serie C. Giocherà alla Virtus Francavilla TUTTO mercato WEB

UFFICIALE Torino, arriva il giovane Makadji dal Venezia Sportitalia

UFFICIALE: Genoa, dal Venezia arriva Haps. Il difensore approda in prestito TUTTO mercato WEB

SAN MARTINO DI LUPARI - La Luparense sospende al momento da ogni attività Stefano Casarotto mentre il Cittadella prende tempo e nei prossimi giorni si consulterà probabilmente anche ...Un avviso pubblico, che prevede una dotazione finanziaria di 4,6 milioni di euro, è stato pubblicato dal Bollettino ufficiale della Regione Basilicata "per l'assegnazione dei contributi regionali per ...