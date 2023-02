Vasto | poliziotto aziona taser su un pescivendolo Il legale dell’agente | “Nessun dardo sparato | solo deterrente sonoro”

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Un video che sta facendo discutere riprende una scena avvenuta a, provincia di Chieti, nella giornata di ieri, martedì 31 gennaio. Nel filmato si vede un agente di polizia che sembrerebbe – stando al suono – averto ildurante un banale diverbio con un commerciante utilizzando la “pistola elettrica” nel corso di una discussione pacifica e in assenza di qualsivoglia pericolo. L’episodio è stato ripreso da un testimone con uno smartphone. Le immagini mostrano una discussione animata tra un commerciante – Giovanni De Rosa – e unche poco prima aveva fermato diversi clienti della pescheria: l’agente avrebbe chiesto all’interlocutore di mostrare i documenti e l’altro gli avrebbe risposto di non averli con sé e di dover tornare a lavorare. Il pubblico ufficiale ha quindi intimato al commerciante ...

E' quanto accaduto ieri mattina nel centro di, davanti ad una pescheria. "è gravissimo che un agente sia stato ... Uno dei due poliziotti - un molisano in servizio a- è a processo per aver sparato, nel ...

Un video che sta facendo discutere riprende una scena avvenuta a Vasto, provincia di Chieti ... una discussione animata tra un commerciante – Giovanni De Rosa – e un poliziotto che poco prima aveva ...Due poliziotti intervengono per un'automobile lasciata in divieto di sosta davanti ad un negozio e, quando il commerciante protesta, scoppia il caos.