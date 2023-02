Valencia | Castillejo ringrazia Gattuso | «Meriti tanto»

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Le parole di Samu, esterno del, dopo l’addio di Rinodalla carica di allenatore Samuha salutato eto Rinodopo l’addio al. PAROLE – «Grazie mister per esserti preso cura di tutti noi nei momenti di difficoltà, per averci messo sempre la faccia anche se sappiamo che la responsabilità è di TUTTI. Le persone che lavorano con te e che ti conosco sanno quanta passione e amore ci metti nel tuo lavoro,!! Grazie anche al tuo staff, persone magnifiche, è difficile trovare un gruppo così nel mondo del calcio. GRAZIE». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Samu, ex esterno del Milan, ha voluto salutare il suo allenatore alGennaro Gattuso con un post su Instagram. 'Grazie mister per esserti preso cura di tutti noi nei momenti di ...... portiere avversario subito decisivo su un colpo di testa di Cavani e poi su un'incursione da destra di Musah, lanciato da Samu. Per ilanche gli errori di mira di Cenk, testa, ...

"Grazie mister per esserti preso cura di tutti noi nei momenti di difficoltà, per averci messo sempre la faccia anche se sappiamo che la responsabilità ...