Vacanze di Carnevale scuola 2023 | ecco tutte le date per regione

Leggi su orizzontescuola

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Prossimo stop dalle lezioni sarà a febbraio in occasione del. Levariano a seconda delle regioni. Nelle regioni che non hanno deliberato lo stop per, le scuole, in autonomia, potrebbero aver deliberato uno o due giorni di sospensione dalle lezioni, sempre nel rispetto del numero minimo di giorni di lezione da assicurare. L'articolo .